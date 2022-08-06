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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федун оценил последние успехи «Спартака», упомянув критиков

06 Августа 2022 • 17:56 Комментировать
Урал
0:2
Спартак Москва
окончен

«Спартак» начал новый чемпионат с ничьей с «Ахматом» (1:1), но дальше последовали три подряд убедительные победы – над «Краснодаром», «Оренбургом» (по 4:1) и «Уралом» (2:0). Последние успехи «красно-белых» оценил владелец клуба Леонид Федун. Он отметил хорошую работу Луки Каттани, покинувшего должность спортивного директора «Спартака» прямо перед стартом чемпионата.

«Сегодня мы видим, плоды той селекции, которая была на протяжении последних двух лет - хороший ответ тем критикам, которые поливали нас грязью последние месяцы», - слова Федуна на своих страницах передаёт «Спорт-Экспресс».

За последнее время многое было сказано о возможном уходе Леонида Федуна из управления московским клубом. 

Следующим соперником «Спартака» в Российской премьер-лиге будет «Сочи». Матч пройдёт в воскресенье, 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
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окончен Урал 0:2 Спартак Москва
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06.08  20:00 Краснодар ... Локомотив Москва 2.45 3.70 2.75
06.08  20:00 Ахмат ... Зенит 5.50 4.30 1.58
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