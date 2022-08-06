Федун оценил последние успехи «Спартака», упомянув критиков

«Спартак» начал новый чемпионат с ничьей с «Ахматом» (1:1), но дальше последовали три подряд убедительные победы – над «Краснодаром», «Оренбургом» (по 4:1) и «Уралом» (2:0). Последние успехи «красно-белых» оценил владелец клуба Леонид Федун. Он отметил хорошую работу Луки Каттани, покинувшего должность спортивного директора «Спартака» прямо перед стартом чемпионата.

«Сегодня мы видим, плоды той селекции, которая была на протяжении последних двух лет - хороший ответ тем критикам, которые поливали нас грязью последние месяцы», - слова Федуна на своих страницах передаёт «Спорт-Экспресс».

За последнее время многое было сказано о возможном уходе Леонида Федуна из управления московским клубом.

Следующим соперником «Спартака» в Российской премьер-лиге будет «Сочи». Матч пройдёт в воскресенье, 14 августа.