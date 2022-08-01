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Деменко: «Федун в любом случае помог «Спартаку»

01 Августа 2022 • 12:45 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00
Экс-игрок московского «Спартака» Максим Деменко поделился своей реакцией на возможный уход Леонида Федуна с поста президента «красно-белых». Напомним, что эту должность вскоре может занять Ашот Хачатурянц, который ранее был главой Российской премьер-лиги.

«Я считаю, что в любом случае он помог клубу. Финансирование делал максимально, другое дело, что что-то не получилось, что-то получилось», – цитирует Деменко издание Газета.Ru.

Леонид Федун занимает должность президента московского «Спартака» с 2004 года. В 2019 году состояние бизнесмена составляло свыше 8 миллиардов долларов

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Максим Деменко Ашот Хачатурянц
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УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
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