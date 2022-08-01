Деменко: «Федун в любом случае помог «Спартаку»

Экс-игрок московского «Спартака» Максим Деменко поделился своей реакцией на возможный уход Леонида Федуна с поста президента «красно-белых». Напомним, что эту должность вскоре может занять Ашот Хачатурянц, который ранее был главой Российской премьер-лиги.

«Я считаю, что в любом случае он помог клубу. Финансирование делал максимально, другое дело, что что-то не получилось, что-то получилось», – цитирует Деменко издание Газета.Ru.

Леонид Федун занимает должность президента московского «Спартака» с 2004 года. В 2019 году состояние бизнесмена составляло свыше 8 миллиардов долларов