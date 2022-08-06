Игнатов: «Хорошо работаем на тренировках»

Московский «Спартак» отлично сыграл в матче четвертого тура против «Урала», забив сопернику два гола еще в первом тайме. В результате команда одержала третью победу кряду и временно возглавила турнирную таблицу российского чемпионата РПЛ.

Полузащитник московского клуба Михаил Игнатов забил второй гол своей команды. Он поделился своим мнением по поводу успехов красно-белых.

- Прыть «Спартака»? Хорошо работаем на тренировках. Не знаю, в чем секрет Абаскаля. Спросите у него. Что тренируем, то и показываем на поле. Не знаю, почему так не получалось с предыдущими тренерами. Только игра показывает результат, - цитирует игрока ТАСС.

В пятом туре РПЛ «Спартак» примет дома «Сочи», игра состоится 14 августа. Московский «Спартак» десять раз становился чемпионом России, в последний раз это случилось в 2017 году.