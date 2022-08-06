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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатов: «Хорошо работаем на тренировках»

06 Августа 2022 • 19:53 Комментировать
Урал
0:2
Спартак Москва
окончен

Московский «Спартак» отлично сыграл в матче четвертого тура против «Урала», забив сопернику два гола еще в первом тайме. В результате команда одержала третью победу кряду и временно возглавила турнирную таблицу российского чемпионата РПЛ.

Полузащитник московского клуба Михаил Игнатов забил второй гол своей команды. Он поделился своим мнением по поводу успехов красно-белых.

- Прыть «Спартака»? Хорошо работаем на тренировках. Не знаю, в чем секрет Абаскаля. Спросите у него. Что тренируем, то и показываем на поле. Не знаю, почему так не получалось с предыдущими тренерами. Только игра показывает результат, - цитирует игрока ТАСС.

В пятом туре РПЛ «Спартак» примет дома «Сочи», игра состоится 14 августа. Московский «Спартак» десять раз становился чемпионом России, в последний раз это случилось в 2017 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Михаил Игнатов
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