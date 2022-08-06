​«Спартак» будет бороться с «Зенитом» за титул – Мележиков

«Спартак» на старте нового чемпионата пока радует своих болельщиков. Команда Гильермо Абаскаля в четырёх играх раздобыла одиннадцать очков и лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, пускай до конца тура «красно-белых» могут догнать ЦСКА и «Зенит».

После субботней гостевой победы над «Уралом» (2:0) о перспективах «Спартака» поговорил генеральный директор клуба Евгений Мележиков. По его словам, в этом сезоне команда будет бороться с «Зенитом» за титул чемпиона России.

Отметим, что «Зенит» завоёвывал чемпионский титул Российской премьер-лиги в каждом из четырёх последних сезонов.