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Первая сухая победа «Спартака» при Абаскале: кто внёс наибольший вклад в успех на Урале

06 Августа 2022 • 17:37 Комментировать (1)
Урал
0:2
Спартак Москва
окончен

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

После такой игры возникает желание похвалить молодого тренера. «Спартак» в Екатеринбурге выглядел солидно. Выделялась именно командная игра, подстраховка, выверенный выход в атаку и спокойствие у своих ворот. Тот случай, когда лучшим игроком стал вратарь соперника (Илья Помазун, браво), но ты всё равно уверенно победил. Первая сухая победа при Абаскале стала чуть ли не идеальной картиной того, что хотели бы видеть болельщики красно-белых. «Спартак» взял своё на классе и водрузился на первое место. А мы давайте немного поговорим про персоналии.

Протокол игры  
Урал0:2Спартак Москва
  27'Промес Куинси (0:1)
  43'Игнатов Михаил (0:2)
Помазун ИльяИллой-Айет Эммерсон 73' (Мамин Артём ( 73') Кузьмичев ИванГогличидзе ЛеоЕгорычев АндрейБыковский Илья 46' (Бикфалви Эрик ( 46') Мишкич ДаниэльПодберёзкин Вячеслав 62' (Бевеев Мингиян ( 62') Сунгатулин Фаниль 46' (Гаджимурадов Рамазан ( 46'  75') Каштанов АлексейГерасимов Алексей
Запасные: Юшин АлександрЛандаков ДмитрийЕвсеев АлексейЕмельянов РоманЖелезнов Юрий
Селихов АлександрХлусевич Даниил  51'Литвинов РусланЧернов НикитаДенисов ДаниилУмяров Наиль 88' (Джикия Георгий ( 88') Зобнин РоманМартинс КристоферМозес Виктор 33' (Игнатов Михаил ( 33'Зиньковский Антон 88') Соболев Александр Сергеевич 66' (Николсон Шамар ( 66') Промес Куинси  28'
Запасные: Пруцев ДанилМаслов ПавелКофрие МаксимилианоКлассен ЛеонВолков МихаилМаксименко АлександрРассказов Николай
06 августа. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

Статистика матча: владение мячом – 45:55, удары по воротам – 10:26, в створ – 4:10, угловые – 5:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 7,5. Голкиперы сегодня вообще были хороши. Селихов в одиночку потушил стартовый натиск «Урала», сделав два классных сейва. Итого у Александра накопилось четыре спасения и уверенная игра на выходах вкупе с грамотным руководством обороной.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 7,0. Давно просился перевод в оборону Денисова. Даниил впереди обычно бежал по прямой и губил атаки, а вот в защите отрабатывал всегда знатно. И сегодня Денисов очень хорош в борьбе внизу (3 из 3 выиграл), в отборе (дважды) и на перехватах (дважды).

НИКИТА ЧЕРНОВ – 6,5. Никита Чернов проиграл несколько верховых единоборств на старте матча, что привело к неприятным моментам у ворот Селихова, но затем собрался и стал непроходим. Особенно круто играл против Подберезкина на опережение, трижды так выиграв мяч.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 7,5. Универсал Литвинов успел и в опорной зоне побегать, и в центр обороны порядок навести. Хороший матч, выигранная борьба у Сунгатулина, 2 отбора, 2 перехвата и много лонгболлов. Семь раз Литвинов начинал атаку «Спартака» точной длинной передачей.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 5,0. Не все так радужно в обороне «Спартака». Ложкой дёгтя стал Хлусевич, которому пока никак не удаются оборонительные действия. Сегодня через него играл Мишкич – самый опасный в составе «Урала». Даниэль создал много моментов, а однажды Хлусевич даже сам подарил голевой шанс Егорычеву, но Селихов выручил.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 7,0. Огромный объём черновой работы выполнил Умяров, пасовавший обычно поперёк или назад (зато 47 передач из – 49 точно). Наиль свои силы вложил в оборонительную работу, тонко чувствуя момент атаки. По 3 отбора и перехвата в активе Умярова.

РОМАН ЗОБНИН – 6,5. Левым инсайдом сегодня выступил Зобнин, поймавший неплохое взаимодействие с Промесом. Однажды он с Куинси раскрутил неплохую атаку, которую сам же и загубил, пробив в Помазуна. А более Зобнин самолично не обострял.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о.

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КУИНСИ ПРОМЕС – 8,5. Продолжает штамповать просто космический матчи Промес. Сегодня нет 2+2, как в матче с «Оренбургом», но влияние на атаку «Спартака» - колоссальное. Семь (!) ключевых передач, почти каждую атаку красно-белых опасной сделал Промес. Забитый гол, четыре удара в створ, попадание в штангу. Куинси, как обычно, в огне.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 8,0. У Соболева ассистентский дубль, обязательно стоит отметить, что оба раза Александр сделал большую часть работы в забитом мяче. Жаль, что с обязанностями завершителя он сегодня справился не так блестяще, дважды загубив отличный шанс на гол.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 8,0. Блестяще вошёл в игру Игнатов, которому 10 минут хватило на адаптацию и точный удар, по сути пригвоздивший «Урал». Далее Михаил с позиции фантазисты привносил опасность почти в каждую атаку, создав три голевых момента для партнёров.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.

ШАМАР НИКОЛСОН – б/о.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о. Очень круто пользовался свободными зонами, но нужно поработать над завершением. Дубль ведь мог оформлять на последних минутах.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – б/о.

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