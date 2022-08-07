Умяров: «Спартак» всегда должен побеждать»

Хавбек московского «Спартака» Наиль Умяров пообщался с журналистами после матча четвертого тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала». Столичный коллектив отпраздновал уверенную победу со счетом 2:0.

«Три победы подряд - очень приятно. Реализация? Главное, что нам удалось набрать три очка. «Спартак» всегда должен побеждать», - приводит слова футболиста «Спорт-экспресс».

На старте сезона подопечные Гильермо Абаскаля одержали три победы и один раз сыграли вничью. С десятью набранными баллами «народная команда» занимает второе место в турнирной таблице.