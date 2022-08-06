Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в интервью журналисту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению поделился мыслями об игре «Урала» и «Спартака» (0:2) в матче четвёртого тура РПЛ.

«Бывает… Второй тайм они неплохо играли, хоть у «Спартака» была куча моментов забить. Есть проблемы… С составом есть проблемы, Бикфалви во втором тайме только появился, Шатова не было. В прошлом сезоне «Химки» тоже были в конце турнирной таблице, потом пришёл Юран и выровнял игру.

Мне понравился «Спартак». Они по-другому стали играть, в думающий футбол, много комбинировали, я заметил, что все опорники научились играть в атаку, по воротам били. Сейчас Зобнин и обостряет и по воротам бьёт, и Умяров тоже», — сказал Тарханов.

«Спартак» победил «Урал» со счётом 2:0 благодаря голам Куинси Промеса и Михаила Игнатова. Команда Гильермо Абаскаля набрала 10 очков и возглавила турнирную таблицу РПЛ.