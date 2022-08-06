Кечинов: «Спартак» может бороться за титул»

Московский «Спартак» отлично сыграл в матче четвертого тура против «Урала», забив сопернику два гола еще в первом тайме. В результате команда одержала третью победу кряду и временно возглавила турнирную таблицу российского чемпионата РПЛ. Бывший футболист клуба Валерий Кечинов считает, что с такой игрой и с такими результатами «Спартак» вполне может побороться и за победу в чемпионате.

- Радует, что команда очень много забивает. По сегодняшней игре в обороне сыграли неплохо, удачно. Если так пойдет, «Спартак» будет бороться за чемпионство, - цитирует Кечинова Metaratings.ru.

В пятом туре РПЛ «Спартак» примет дома «Сочи», игра состоится 14 августа. Московский «Спартак» десять раз становился чемпионом России, в последний раз это случилось в 2017 году.