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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Журавель: «Федун - это треш»

02 Августа 2022 • 23:32 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Известный комментатор Тимур Журавель считает, что владельцу московского «Спартака» Леониду Федуну уже давно пора покинуть клуб. По мнению Журавеля, негативное влияние на него, и, как следствие, на дела клуба оказывает супруга Зарема Салихова.

- Уже почти 20 лет он с клубом... Пора. Последние сезоны были совсем тяжелые, учитывая влияние Заремы. На самом деле, это треш, - цитирует комментатора  издание «Спорт-экспресс».

После трех туров российской Премьер-лиги московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав семь очков. В следующем туре москвичи сыграют с «Уралом».
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Тимур Журавель
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