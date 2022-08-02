Сёмин считает, что «Спартак» стал показывать зрелищный футбол

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин оценил работу главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Изменился ли «Спартак» при новом тренере? Делать глобальные выводы рано, прошло всего три тура. Но что уже понятно — «Спартак» стал играть в более атакующий и зрелищный футбол», — заявил Сёмин «РБ Спорту».

Специалист отметил, что схема преобразовалась в более атакующую, «Спартак» перешел на игру в четыре защитника, и это радует. Команда много времени проводит в атаке, создает много опасных моментов и успешно реализует их, добавил Сёмин.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков в трех матчах.