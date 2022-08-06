​«Спартак» не пропустил в матче РПЛ впервые с апреля

В субботу «Спартак» обыграл на выезде «Урал» со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Куинси Промес и Михаил Игнатов, причём отличились они ещё до наступления перерыва.

«Спартаку» удалось не пропустить в матче Российской премьер-лиги впервые с 10 апреля. Тогда «красно-белые» обыграли дома «Арсенал» со счётом 3:0.

Если же говорить о гостевых матчах чемпионата, что «Спартак» в прошлый раз отыграть без пропущенного гола москвичам удавалось ещё 6 марта. В тот день «красно-белые» выиграли гостевое дерби с «Динамо» со счётом 2:0.

После четырёх стартовых туров РПЛ «Спартак» имеет в своём активе 11 очков.