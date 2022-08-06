Иванов назвал причину, по которой Оздоев отказался переходить в «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему клуб из Екатеринбурга не сумел заключить контракт с экс-полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым, который в итоге перешёл в турецкий «Фатих Карагюмрюк» на правах свободного агента.

По словам Иванова, 29-летний футболист принял решение продолжить карьеру в чемпионате Турции из-за финансовой выгоды.

«Мы разговаривали с Магомедом. Но что делать, если у парня есть возможность заработать больше? Он выбрал заработок вместо возможности быть звездой в «Урале»», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, по окончании минувшего сезон Оздоев покинул «Зенит», за который выступал с 2018 года. В прошедшем розыгрыше РПЛ на счету полузащитника один гол и одна результативная передача в 13 проведённых встречах.