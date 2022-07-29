Колосков не спешит хоронить «Урал»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что «Урал» еще рано называть главным претендентом на вылет, несмотря на то, что команда начала сезон с трех поражений кряду. По мнению Колоскова, дела «Урала» наладятся и мальчиком для битья команда точно не будет.

- Думаю, что ещё совсем рано хоронить «Урал», они ещё поборются за жизнь в РПЛ. Григорий Иванов — очень сильный руководитель. Уверен, он решит эту ситуацию. Похожая ситуация была и в прошлом сезоне, - цитирует Колоскова издание «Спорт-экспресс».

В следующем, четвертом туре российской Премьер-лиги «Урал» примет дома московский «Спартак», это случится 6 августа.