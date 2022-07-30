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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» Иванов высказался о будущем Шалимова

30 Июля 2022 • 16:47 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем главного тренера команды Игоря Шалимова.

Напомним, что за три стартовых тура розыгрыша РПЛ екатеринбуржцы не набрали ни одного очка.

«Будущее Шалимова? Мы работаем. Мы сыграли всего три игры. Посмотрим, как дальше будет продолжаться», — цитирует Иванова «Чемпионат».

53-летний Шалимов возглавляет «Урал» с августа 2021 года. Ранее он работал в «Ахмате», «Химках» и «Краснодаре».

Свой следующий матч команда из Екатеринбурга проведёт 6 августа против «Спартака». Начало — в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Игорь Шалимов Григорий Иванов
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