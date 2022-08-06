Мележиков отреагировал на слухи о своём уходе из «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о своём возможном уходе из стана «красно-белых».

«Мне ищут замену? Я не думаю над тем, на что повлиять не могу. Есть такие разговоры? Я не слышал», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что не переживает из-за возможного ухода, потому что никак не может повлиять на этот фактор.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о том, что «Спартак» ищет замену Евгению Мележикову.

«Спартак» сегодня, 6 августа, в гостях сыграет с «Уралом» в рамках четвертого тура РПЛ, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по мск.