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Мележиков отреагировал на слухи о своём уходе из «Спартака»

06 Августа 2022 • 14:35 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 0 ч. 11 мин.

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о своём возможном уходе из стана «красно-белых».

«Мне ищут замену? Я не думаю над тем, на что повлиять не могу. Есть такие разговоры? Я не слышал», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что не переживает из-за возможного ухода, потому что никак не может повлиять на этот фактор.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о том, что «Спартак» ищет замену Евгению Мележикову.  

«Спартак» сегодня, 6 августа, в гостях сыграет с «Уралом» в рамках четвертого тура РПЛ, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Мележиков
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