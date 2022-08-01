Камоцци: Промес может обогнать Вагнера и Азмуна в этом сезоне по голам в РПЛ

Агент Франко Камоцци считает, что нападающий «Спартака» Куинси Промес может стать лучшим бомбардиром РПЛ среди легионеров.

«Конечно, Промес может обогнать Вагнера и Азмуна и стать лучшим легионером-бомбардиром в истории чемпионата России в этом сезоне», — цитирует слова Камоцци «Чемпионат».

Агент отметил, что Промесу каждой игрой приходится доказывать, что он заслуживает занять это место.

Выше нападающего «красно-белых» располагаются экс-игрок «Зенита» Сердар Азмун (85) и бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав (85). У самого Промеса 71 забитый мяч в РПЛ.

В четвертом туре чемпионата России «Спартак» в гостях сыграет с «Уралом».