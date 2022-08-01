Литвинов: «Никогда не перейду в «Зенит» или ЦСКА»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что никогда не перейдёт в стан принципиальных соперников «красно-белых» «Зенит» и ЦСКА.

«Не сможет ничего произойти, чтобы я перешёл в «Зенит» или ЦСКА. Это исключено», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

20-летний футболист является воспитанником московского клуба, за основную команду которого провёл уже 36 матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

Напомним, что текущим летом из «Спартака» в «Зенит» перешёл другой воспитанник «красно-белых» Зелимхан Бакаев.

После трёх туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе семь набранных очков. Свой следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 6 августа в гостях против «Урала». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.