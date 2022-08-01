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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов: «Никогда не перейду в «Зенит» или ЦСКА»

01 Августа 2022 • 12:03 Комментировать (1)
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что никогда не перейдёт в стан принципиальных соперников «красно-белых» «Зенит» и ЦСКА.

«Не сможет ничего произойти, чтобы я перешёл в «Зенит» или ЦСКА. Это исключено», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

20-летний футболист является воспитанником московского клуба, за основную команду которого провёл уже 36 матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

Напомним, что текущим летом из «Спартака» в «Зенит» перешёл другой воспитанник «красно-белых» Зелимхан Бакаев.

После трёх туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе семь набранных очков. Свой следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 6 августа в гостях против «Урала». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Руслан Литвинов
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УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
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