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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игорь Федотов высказался о встрече «Спартака» с судейским корпусом

02 Августа 2022 • 14:11 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов поделился мнением о встрече между представителями судейского корпуса и московского «Спартака».

«Когда был скандал, представителей «Спартака» позвали в департамент и объяснили, как против них будут работать судьи. Следующий, как они говорят, — «Краснодар». А другие что?» — цитирует Федотова «Чемпионат».

Эксперт отметил, что всем были направлены письма о встрече, но не до всех они дошли. Теперь получается, что игроки «Спартака» знают, как будут работать против них, а остальные не в курсе, добавил Федотов.

Напомним, ранее руководство «Спартака», игроки и тренеры провели встречу с представителями судейского корпуса.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Игорь Федотов
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УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
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