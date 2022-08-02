Игорь Федотов высказался о встрече «Спартака» с судейским корпусом

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов поделился мнением о встрече между представителями судейского корпуса и московского «Спартака».

«Когда был скандал, представителей «Спартака» позвали в департамент и объяснили, как против них будут работать судьи. Следующий, как они говорят, — «Краснодар». А другие что?» — цитирует Федотова «Чемпионат».

Эксперт отметил, что всем были направлены письма о встрече, но не до всех они дошли. Теперь получается, что игроки «Спартака» знают, как будут работать против них, а остальные не в курсе, добавил Федотов.

Напомним, ранее руководство «Спартака», игроки и тренеры провели встречу с представителями судейского корпуса.