Канчельскис — о судействе в матче «Урал» — «Краснодар»: «Где берут этих негодяев? Просто бездарности!»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил уровень судейства в матче 3-го тура РПЛ «Урал» — «Краснодар» (1:3).

Экс-футболист раскритиковал работу арбитров в этой встрече, назвав её позором.

«Четыре судьи на поле и двое на VAR — шесть человек не видят, что мяч попал в руку. Они вообще издеваются над российским футболом! Вся страна видит, что мяч попал в руку, а они — нет. Они кроты, что ли? Где берут этих негодяев? Ни совести, ни чести нет. Просто бездарности!» — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Канчельскис также считает, что судей, обслуживавших этот матч, необходимо дисквалифицировать на пять лет.

Напомним, что главным арбитром встречи был назначен Владимир Москалёв, а в роли его ассистентов выступали Дмитрий Мосякин и Константин Шаламберидзе.