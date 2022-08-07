Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Уткин оценил успешный старт «Спартака» в РПЛ

07 Августа 2022 • 11:07 Комментировать
Урал
0:2
Спартак Москва
окончен

«Спартак» располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата России вместе с ЦСКА. Команда Гильермо Абаскаля раздобыла десять очков в четырёх матчах при разности мячей 11:3. По поводу успехов «красно-белых» на старте сезона высказался известный журналист Василий Уткин.

Уткин написал в «Телеграме», что «Спартак» пока что берёт очки, которые принято называть «своими».

«Спартак берёт «своё», но это и есть новость. До сих пор именно тут команда и оступалась. А сейчас нет (пока). Это шаг вперед.  Но всё относительно. Играют-то месяц всего», - высказался Уткин.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт 14 августа – против «Сочи» на своём поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Василий Уткин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
07.08  15:00 Торпедо Москва ... Химки
07.08  17:30 Крылья Советов ... Динамо Москва
07.08  20:00 Ростов ... Оренбург 1.80 3.90 4.20
07.08  20:00 Сочи ... Пари НН
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Августа
11:33 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци допускает, что «Спартак» выиграет 20 матчей РПЛ подряд
11:25 · Россия. Премьер-лига
​Смородская призывает руководство «Локомотива» уйти в отставку
11:18 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА показал речь Федотова в раздевалке видео
11:08 · Россия. Премьер-лига
«Катастрофа, ужасный старт»: в «Локомотиве» оценили результаты команды
11:07 · Россия. Премьер-лига
​Уткин оценил успешный старт «Спартака» в РПЛ
10:52 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Карраскаль хочет быть чемпионом, поэтому остался в ЦСКА»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Медина - о разгроме «Факела»: «Одна из самых сложных игр за ЦСКА»
10:17 · Россия. Премьер-лига
Фукс оценил шансы ЦСКА побороться с «Зенитом» за чемпионство
09:59 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «Спартак» всегда должен побеждать»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Кучаев подвёл итоги матча ЦСКА - «Факел»
09:25 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» приняли решение по тренерскому штабу
08:50 · Россия. Премьер-лига
Соболев установил личный рекорд в игре с «Уралом»
08:42 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» установил клубный антирекорд
08:35 · Россия. Премьер-лига
Джикия объяснил непопадание в стартовый состав «Спартака» 1
08:16 · Россия. Премьер-лига
Медина принял решение о будущем в ЦСКА
Все новости
Рекомендуем