​Уткин оценил успешный старт «Спартака» в РПЛ

«Спартак» располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата России вместе с ЦСКА. Команда Гильермо Абаскаля раздобыла десять очков в четырёх матчах при разности мячей 11:3. По поводу успехов «красно-белых» на старте сезона высказался известный журналист Василий Уткин.

Уткин написал в «Телеграме», что «Спартак» пока что берёт очки, которые принято называть «своими».

«Спартак берёт «своё», но это и есть новость. До сих пор именно тут команда и оступалась. А сейчас нет (пока). Это шаг вперед. Но всё относительно. Играют-то месяц всего», - высказался Уткин.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт 14 августа – против «Сочи» на своём поле.