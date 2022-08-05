Ловчев: Мне нравится, как играет «Спартак»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру «красно-белых» при главном тренере Гильермо Абаскале.

«Команда пытается играть открыто, быстро выбегать вперед. Конечно, мне нравится, как играет «Спартак», но защита несерьезная. Надо укреплять оборону», — приводит слова Ловчева «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «Спартаку» будет тяжело в матчах против более статусных соперников.

«Красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав семь очков после трех туров. В четвертом туре РПЛ «Спартак» встретится с «Уралом» 6 августа, начало игры в 15:00 по мск.