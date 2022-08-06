​«Спартак» впервые за 27 лет забил в четырёх турах РПЛ так много

«Спартак» на старте чемпионата лишь радует армию своих фанатов. В субботу «красно-белые» проводят гостевой матч Премьер-лиги против «Урала» и ведут после первого тайма со счётом 2:0 благодаря голам Куинси Промеса и Михаила Игнатова.

На текущий момент разница голов «Спартака» в четырёх стартовых играх чемпионата следующая 11:3. Как сообщает телеграм-канал «ПроСпартак», «красно-белые» смогли забить 11 голов в четырёх первых матчах сезона впервые за 27 лет.

Следить за вторым таймом в матче между «Уралом» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.