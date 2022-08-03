«Спартак» может оформить первую тренерскую отставку в новом сезоне РПЛ

Екатеринбургский «Урал» может остаться без главного тренера после четвертого тура чемпионата России.

Как информирует «Матч ТВ», руководство клуба планирует уволить Игоря Шалимова с занимаемой должности в случае домашнего поражения от московского «Спартака». Поединок состоится в Екатеринбурге в субботу, 6 августа.

«Урал» провально стартовал в новом розыгрыше российской Премьер-лиги. Команда потерпела три поражения подряд с разницей мячей 1:8.

53-летний Шалимов занимает пост главного тренера команды с августа прошлого года. Контракт наставника рассчитан до конца текущего сезона.