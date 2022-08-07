Джикия: «Спартак» мог забить больше «Уралу»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о вчерашней победе над екатеринбургским «Уралом» в четвертом туре Премьер-лиги. «Красно-белые» выиграли со счетом 2:0.

В интервью Sport24 футболист отметил, что «Спартак» мог забить больше голов в прошедшей игре. При этом он отметил, что главное не количество мячей, а набранные три балла.

После четырех сыгранных туров «народная команда» набрала десять очков и располагается на втором месте в турнирной таблице, уступая лидирующему ЦСКА по дополнительным показателям.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Сочи».