Рианчо оценил уровень игры Промеса

Испанский футбольный тренер Рауль Рианчо, ранее поработавший у руля московского «Спартака», высказался в адрес голландского легионера команды Куинси Промеса.
«Промес - отличный игрок, которому еще не удалось полностью раскрыть свой потенциал. Куинси должен продолжать расти и повышать уровень своей игры», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
30-летний Промес весьма успешно начал новый розыгрыш российской Премьер-лиги. Голландский вингер отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами в трех встречах.
В следующем матче «красно-белые» встретятся с екатеринбургским «Уралом».