«Нет настроя» - Шалимов намекнул на усталость от работы в «Урале»

После первых четырех туров российской Премьер-лиги обозначился и явный аутсайдер сезона - «Урал» не набрал ни одного очка и забил лишь один гол, пропустив десять. Все эти события плодят слухи об отставке Игоря Шалимова, главного тренера клуба.

После провальной игры с московским «Спартаком», в которой «Урал» пропустил два мяча уже в первом тайме, Шалимов намекнул на усталость от работы в «Урале», дав понять, что в понедельник может уйти.

- Настроен ли я исправить ситуацию? У меня никакого настроя нет. Чтобы исправлять, нужно остаться в команде, - цитирует Игоря Шалимова «Спорт-экспресс».