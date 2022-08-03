Кечинов: «Урал» костьми ляжет, но победит «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов доволен стартом красно-белых в нынешнем чемпионате, но в то же время считает очень сложным следующий матч. У москвичей семь очков после трех игр, у «Спартака» давно не было такого старта, а вот у следующего соперника, «Урала», три поражения в первых трех матчах.

Но именно поэтому Кечинов считает их опасными - загнанный в угол зверь, как известно, особенно зол.

- «Уралу» деваться некуда: три поражения кряду. Поэтому, думаю, сейчас на своём поле они будут костьми ложиться. Но в принципе все команды так со «Спартаком» играют, - заявил Кечинов в эфире телеканала «Матч ТВ».