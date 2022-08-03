Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: «Урал» костьми ляжет, но победит «Спартак»

03 Августа 2022 • 23:34 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов доволен стартом красно-белых в нынешнем чемпионате, но в то же время считает очень сложным следующий матч. У москвичей семь очков после трех игр, у «Спартака» давно не было такого старта, а вот у следующего соперника, «Урала», три поражения в первых трех матчах.

Но именно поэтому Кечинов считает их опасными - загнанный в угол зверь, как известно, особенно зол.

- «Уралу» деваться некуда: три поражения кряду. Поэтому, думаю, сейчас на своём поле они будут костьми ложиться. Но в принципе все команды так со «Спартаком» играют, - заявил Кечинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
03 Августа
23:34 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Урал» костьми ляжет, но победит «Спартак»
22:30 · Россия. Премьер-лига
Плющенко рассказал, за кем из футболистов всегда пристально наблюдал
20:36 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» выразил соболезнования по поводу смерти бывшего футболиста клуба
20:22 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «Скамейкой «Зенита» можно любоваться вечно»
20:14 · Россия. Премьер-лига
Кечкеш уйдёт из «Пари НН», но только через полноценный трансфер
19:54 · ФНЛ-2. Группа 3. Подгруппа 2
Бурлак пополнил состав «Знамя» из Ногинска
19:51 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль претендует на звание лучшего тренера РПЛ в июле
19:43 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в июле – игроков «Зенита» в списке нет 1
19:40 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Я бы не отпускала российских игроков в чемпионат Турции
19:31 · Россия. Премьер-лига
Семшов: После дерби станет ясно, на что претендует «Спартак»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Зенит» — претендент номер один на чемпионство»
19:13 · Россия. Премьер-лига
«Трабзонспор» не заинтересован в подписании игроков из РПЛ
19:12 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА ещё не выкупил права на Сосу
18:47 · Россия. Премьер-лига
Широков считает, что «Спартак» должен составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство
18:17 · Россия. Премьер-лига
Уткин оценил идею с платными обращениями в ЭСК
Все новости
Рекомендуем