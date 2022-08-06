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Шавло: Шалимов не виноват в поражениях «Урала»

06 Августа 2022 • 18:10 Комментировать
Урал
0:2
Спартак Москва
окончен

Экс-генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о возможной отставке главного тренера «Урала» Игоря Шалимова. «Спартак» победил «Урал» в матче 4-го тура РПЛ со счетом 2:0.

«Уволят ли Шалимова после поражения от «Спартака»? Не хотелось бы. Тренер в этой ситуации не виноват. У «Урала» нет атаки», — заявил Шавло «РБ Спорту».

По мнению эксперта, команде не хватает качественных нападающий, если на поле выходит травмированный 30-летний Эрик Бикфалви [34 года – прим. «Евро-Футбол.Ру»]. Соперники на старте сезона у екатеринбургского клуба были сложные, уровень команды можно будет увидеть по следующим встречам, добавил Шавло.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Сергей Шавло Игорь Шалимов Эрик Бикфалви
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