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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Каррера верит в чемпионство «Спартака»

01 Августа 2022 • 15:52 Комментировать
Урал
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Спартак Москва
06.08 15:00

«Спартак» хорошо начал новый чемпионат России. В трёх прошедших турах команда Гильермо Абаскаля раздобыла семь зачётных баллов. Как следствие, «красно-белые» идут в тройке лидеров РПЛ вместе с «Зенитом» и ЦСКА.

По поводу перспектив «Спартака» в этом чемпионате высказался итальянский тренер Массимо Каррера, который ранее работал с командой.

«Спартак» будет бороться за чемпионство. Это совершенно нормальная задача для такого великого клуба», - высказался Каррера для sport24.

«Верю, что они способны добыть золотые медали», - добавил бывший наставник «красно-белых».

Именно Массимо Каррера был последним тренером, который приводит «Спартак» к чемпионству. Это было в сезоне 2016/2017.

Следующий матч чемпионата «Спартак» проведёт 6 августа. Команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях у «Урала».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера
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УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
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