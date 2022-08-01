​Каррера верит в чемпионство «Спартака»

«Спартак» хорошо начал новый чемпионат России. В трёх прошедших турах команда Гильермо Абаскаля раздобыла семь зачётных баллов. Как следствие, «красно-белые» идут в тройке лидеров РПЛ вместе с «Зенитом» и ЦСКА.

По поводу перспектив «Спартака» в этом чемпионате высказался итальянский тренер Массимо Каррера, который ранее работал с командой.

«Спартак» будет бороться за чемпионство. Это совершенно нормальная задача для такого великого клуба», - высказался Каррера для sport24.

«Верю, что они способны добыть золотые медали», - добавил бывший наставник «красно-белых».

Именно Массимо Каррера был последним тренером, который приводит «Спартак» к чемпионству. Это было в сезоне 2016/2017.

Следующий матч чемпионата «Спартак» проведёт 6 августа. Команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях у «Урала».