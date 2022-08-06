​В «Спартаке» прокомментировали слухи о переменах в руководстве клуба

За последнее время в СМИ появлялось много информации о скорых переменах в руководстве «Спартака». Сообщалось, что Леонида Федуна может заменить Ашот Хачатурянц. Фигурировали и другие фамилии. По поводу всех этих слухов высказался Дмитрий Зеленов, который в московском клубе возглавляет пресс-службу.

«Каждый день новые слухи. Мы их не комментируем. Мы комментируем факты. По поводу Хачатурянца точно такой же ответ. И по поводу всех остальных фамилий, которые появляются», - высказался Зеленов для «Спорт-Экспресса».

Зеленов отметил, что разговоры о переменах – это нормально, учитывая ситуацию в мире и России, в том числе с экономикой.

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