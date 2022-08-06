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​В «Спартаке» прокомментировали слухи о переменах в руководстве клуба

06 Августа 2022 • 14:38 Комментировать
Урал
0:2
Спартак Москва
2-й тайм

За последнее время в СМИ появлялось много информации о скорых переменах в руководстве «Спартака». Сообщалось, что Леонида Федуна может заменить Ашот Хачатурянц. Фигурировали и другие фамилии. По поводу всех этих слухов высказался Дмитрий Зеленов, который в московском клубе возглавляет пресс-службу.

«Каждый день новые слухи. Мы их не комментируем. Мы комментируем факты. По поводу Хачатурянца точно такой же ответ. И по поводу всех остальных фамилий, которые появляются», - высказался Зеленов для «Спорт-Экспресса».

Зеленов отметил, что разговоры о переменах – это нормально, учитывая ситуацию в мире и России, в том числе с экономикой.

В субботу «Спартак» сыграет в гостях у «Урала». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Ашот Хачатурянц Дмитрий Зеленов
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