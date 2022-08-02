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Кавазашвили: Максименко не захочет покидать «Спартак»

02 Августа 2022 • 16:53 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал положение голкипера «красно-белых» Александра Максименко. В текущем сезоне вратарь не появлялся на поле.

«На данном этапе советовать я ему ничего не могу, потому что он настоящий воспитанник «Спартака» и думаю, что он не захочет никуда уходить», — цитирует Кавазашвили «Спорт День за Днем»

Эксперт считает, что Александр Максименко не станет сейчас покидать «Спартак», но если просидит на скамейке год, то может задуматься об уходе из клуба.

Трудовой договор 24-летнего голкипера с «красно-белыми» рассчитан до конца июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Александр Максименко
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