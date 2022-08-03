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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыт секрет результативности трио Промес – Соболев – Мозес

03 Августа 2022 • 08:22 Комментировать
Урал
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Спартак Москва
06.08 15:00

Атакующий полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес высказался о взаимодействии в атаке с Александром Соболевым и Виктором Мозесом.

«Эта схема хорошо работает. Все мы в хорошей форме. Секрет этого треугольника в том, что мы играем динамично, против нас тяжело обороняться», - поведал голландский футболист в разговоре с клубной пресс-службой.

На старте сезона трио Промес – Соболев – Мозес отметилось шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

После трех проведенных туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч «красно-белые» проведут на выезде с екатеринбургским «Уралом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес
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УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
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