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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Работа в «Спартаке» намного интереснее, чем та, которой Хачатурянц занимался раньше»

01 Августа 2022 • 13:48 Комментировать (1)
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном назначении экс-главы РПЛ Ашота Хачатурянца на пост президента «Спартака».

По мнению Наумова, руководить лигой и руководить «Спартаком» — это совершенно разные вещи.

«Руководить лигой — это такая бюрократическая, чиновническая работа, а она очень тяжёлая. Руководить «Спартаком» —медийная вещь. Мне трудно сказать, справится ли Ашот Рафаилович с работой в «Спартаке», но думаю, эта работа намного интереснее, чем та, которой он занимался, когда руководил лигой», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что нынешний президент «Спартака» Леонид Федун в ближайшее время может сложить свои полномочия, и в таком случае его место займёт Хачатурянц.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Николай Наумов Леонид Федун Ашот Хачатурянц
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УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
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