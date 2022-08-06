Кечинов: «Спартак» не испытал серьёзных проблем в матче с «Уралом»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о победе «красно-белых» над «Уралом» (2:0) в матче четвёртого тура РПЛ.

«Думал, что «Урал» побольше хлопот доставит в этой игре. Очередная победа «Спартака» — отличный старт. Нужно в таком духе продолжать», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Эксперт считает, что для «Урала» этот матч должен был быть переломным моментом после трех поражений на стартовом отрезке сезона, но этого не произошло, у «Спартака» не возникло проблем в игре с «Уралом».

«Красно-белые» возглавили турнирную таблицу чемпионата России, набрав 10 очков в четырех встречах.