​Эффект Fan ID: на матче «Урал» - «Спартак» огромное количество свободных мест

Система Fan ID призвана повысить уровень безопасности на стадионах, но пока она разочаровывает. Если на аренах и стало безопаснее, то разве что за счёт низкой посещаемости. Так, на субботнем матче между «Уралом» и «Спартаком» невооруженным глазом видно огромное количество свободных мест.

Напомним, что система Fan ID вводится постепенно. Пока что она работает на шести стадионах клубов РПЛ, в том числе на стадионе «Урала» в Екатеринбурге.

Как известно, активные фанаты клубов РПЛ объявили бойкот Fan ID.

Следить за матчем «Урал» - «Спартак» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.