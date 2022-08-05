Рианчо заявил, что «Спартак» не должен терять очки с «Уралом» для борьбы за чемпионство

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о предстоящем матче четвертого тура РПЛ между «красно-белыми» и «Уралом».

«Матч с «Уралом» так же важен для «Спартака», как любая игра с принципиальным соперником. Я всегда говорю, что в футболе не бывает мелких противников — все одинаково важны», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Тренер считает, что если «Спартак» хочет занять первое место в чемпионате, то им нельзя терять очки с «Уралом».

«Красно-белые» встретятся с «Уралом» завтра, 6 августа, в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги, начало игры запланировано на 15:00 по московскому времени.