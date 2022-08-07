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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия объяснил непопадание в стартовый состав «Спартака»

07 Августа 2022 • 08:35 Комментировать (1)
Урал
0:2
Спартак Москва
окончен

Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, почему начал поединок четвертого тура чемпионата России против «Урала» на скамейке запасных.

«Просто не готов был сыграть полный матч. К следующей игре 100% буду готов», - передает слова капитана команды Sport24.

Напомним, что в прошедшем матче против «Урала» (2:0) Георгий вышел на поле на последних минутах.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги 28-летний защитник принял участие в трех поединках, не отметившись голевыми действиями.

После четырех туров «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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