​Губерниев предлагает Зарему Салихову на должность руководителя «Спартака»

В последние недели в прессе многое говорится о возможном уходе Леонида Федуна из управления «Спартаком». Известный комментатор Дмитрий Губерниев предлагает назначить на должность руководителя московского клуба Зарему Салихову – супругу Федуна. Об этом Губерниев заявил в эфире «Матч ТВ», причём он дал понять, что говорит вполне серьёзно.

Напомним, что в средине июля Дмитрий Губерниев предлагал назначить на пост спортивного директора «Спартака» Ольгу Бузову. Впрочем, тогда комментатор наверняка шутил.

«Спартак» после трёх сыгранных туров входит в тройку лидеров Российской премьер-лиги с семью очками.