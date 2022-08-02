Журавель: «Спартак» круто смотрится при Абаскале

Футбольный комментатор Тимур Журавель оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я был редким оптимистом, когда назначили Абаскаля в «Спартак». Я тогда подумал, что это интересный вариант. Но точно авантюрный и рискованный», — приводит слова Журавеля «Спорт-Экспресс».

Эксперт уверен, что у Абаскаля большой объем футбольных знаний, он перезагрузил «Спартак», придумал новые роли игрокам, «красно-белые» классно смотрятся, но пока на фоне слабых соперников.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков в трех матчах.