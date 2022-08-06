​Шалимов рассказал, когда его могут отправить в отставку

«Урал» плохо начал новый чемпионат. В четырёх стартовых турах Премьер-лиги команда Игоря Шалимова лишь проигрывала. «Шмели» забили всего один гол, а пропустили целых десять.

После субботнего поражения от «Спартака» со счётом 0:2 главный тренер «Урала» Игорь Шалимов допустил, что его могут отправить в отставку в ближайшее время.

«Мы решим. В понедельник будет всё понятно», - так ответил Шалимов на вопрос о своей возможной отставке. Слова рулевого екатеринбургской команды на своих страницах передаёт «Спорт-Экспресс».

Следующий матч Российской премьер-лиги «Урал» проведёт в пятницу, 12 августа. Соперником команды будет «Факел».