Агент Николсона не подтвердил интерес «Нанта»

Мы уже сообщали о том, что французский «Нант» интересуется нападающим московского «Спартака» Шамаром Николсоном. Однако его агент Ненад Портега, не спешит подтверждать информацию об интересе французского клуба, который испытывает явные проблемы в атаке. «Нант» сыграл уже два официальных матча в начавшемся сезоне, но не забил ни одного мяча.

- «Нант» интересуется Николсоном? Официального интереса от клуба к нему нет, - цитирует агента «Спорт-экспресс».

Николсон, которому сейчас 25 лет, выступает за «Спартак» с декабря прошлого года, он забил уже пять мячей в составе московского клуба.