Камоцци поздравил Федуна с победой «Спартака»

Франко Камоцци, ранее занимавший должность советника владельца «Спартака» Леонида Федуна, поздравил руководителя с победой над екатеринбургским «Уралом» в матче четвертого тура Премьер-лиги.

«Желаю «Спартаку» всего наилучшего. Всегда приятно поздравить президента с победой «Спартака», - передает слова функционера Metaratings.ru.

«Красно-белые» провели в чемпионате России четыре поединка. По их итогам на счету столичного коллектива десять набранных баллов. «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь ЦСКА.

В следующем туре «народная команда» на своем поле примет «Сочи».