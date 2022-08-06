Президент «Урала» Иванов: «Звонил Дзюбе, но он трубку не взял»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал про свой звонок экс-форварду «Зенита» и сборной России Артёму Дзюбе, который с начала текущего лета находится без клуба.

По словам Иванова, звонок касался не вопроса возможного перехода форварда в «Урал», однако Дзюба всё равно на связь не вышел.

«У него как-то спросили про «Урал», но он ответил что-то вроде: «Не дай бог». Мне хотелось с ним об этом поговорить: позвонил, написал ему. Но он мне не ответил», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 33-летний Дзюба провёл за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. В мае текущего года нападающий объявил об уходе из клуба, за который выступал на протяжении семи последних лет.