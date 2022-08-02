Каррера: Промес достоин быть лучшим бомбардиром среди легионеров

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера считает, что нападающий «красно-белых» Куинси Промесс заслужил стать лучшим бомбардиром РПЛ среди легионеров.

«Учитывая время, которое Промес провел в России, он достоин быть лучшим бомбардиром среди легионеров. У Куинси впереди есть много игр, поэтому он может это сделать», — сказал Каррера «Чемпионату».

Тренер заявил, что Промесу в первую очередь нужно думать о команде, а не о бомбардирской гонке, чтобы не навредить «Спартаку».

Лидерами по количеству голов в РПЛ среди легионеров являются экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав (85) и бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун (85).