Пока в разговорах о смене власти в «Спартаке» больше вопросов, чем понимания

В понедельник футбольное медиапространство взорвала новость о возможном преемнике Леонида Федуна на посту президента «Спартака». Сначала все обсуждали Ашота Хачатурянца, а потом всплыла кандидатура Сергея Прядкина. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, что всё это значит.

Разговоры о том, что Леонид Федун покинет «Спартак», идут с конца февраля после начала известных событий. Сообщалось, что он потерял большую часть своего состояния. В июне Федун покинул «Лукойл» и, по слухам, собирается перебраться жить за границу. Естественно, вместе с Заремой Салиховой, которая в последние годы также влияет на существование «Спартака».

Вроде бы Федун должен передать «Спартак» как раз «Лукойлу». Тем удивительнее на самом деле та информация, которая появилась в понедельник. Дело в том, что Ашот Хачатурянц, а позже Сергей Прядкин были названы в качестве потенциальных преемников Федуна. Однако тут сразу видно нарушение логики. Федун – президент клуба, но занимает эту должность как собственник. Он дает деньги, поэтому и может принимать важные решения. У Хачатурянца или Прядкина и даже у обоих вместе едва ли есть столько собственных средств, чтобы выкупить «Спартак». Таким образом, в обоих случаях речь идёт о найме топ-менеджера. В этом смысле правильнее говорить о том, что кто-то из них может заменить не Федуна, а скорее Евгения Мележикова в роли управленца.

При этом, видимо, изменится структура управления «Спартака». Если сейчас Федун как собственник принимает важнейшие решения, то после его замены на «Лукойл», очевидно, что у президента (генерального директора, неважно, как будет называться должность) полномочия будут шире, чем сейчас. Хотя при этом всё равно полной свободы у него не будет, так просто не бывает.

Во всей этой схеме есть ещё много вопросов. Прежде всего, конечно, зачем всё это «Лукойлу» вообще. В текущей экономической ситуации заниматься футболом, выкупать стадион у Федуна (о чем тоже в понедельник проскакивала информация) не имеет никакого смысла. При этом ранее «Лукойл» не был замечен в интересе к «Спартаку», и непонятно, что изменилось. Конечно, у «красно-белых» есть влиятельный болельщик в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова, и можно тут искать ответ на вопрос, почему клубом надо заниматься. Однако его имя не фигурировало применительно к «Спартаку» и получению каких-либо благ.

В любом случае не очень очевиден и выбор между Хачатурянцом и Прядкиным. Оба ранее возглавляли Премьер-лигу, но это не то же самое, что работа в конкретном клубе. Такого опыта у них нет. Кандидатуру Хачатурянца можно объяснить его неплохой работой в лиге, что вылилось в целый ряд удачных спонсорских контрактов. Чем может Прядкин привлечь, скажем так, условный «Лукойл» – остаётся загадкой. Учитывая все слухи о его родстве с Томасом Цорном и других агентских делах, будет крайне удивительным, если новый собственник «Спартака» назначит такого человека руководить клубом.

Хотя Хачатурянц и выглядит более привлекательной фигурой из этой пары, всё равно не очень понятно, почему его должен пригласить «Лукойл». Он никак не связан с компанией. В России же сложно представить, что, по сути, управлять деньгами позовут человека со стороны, а не из своей внутренней структуры. Хотя пригласить профессионала – это в принципе правильное решение, но для России не типичное.

Так или иначе, но пока в этой истории больше вопросов, чем хотя бы понимания, что же вообще происходит. Остаётся ждать. В любом случае «Спартак» – это всегда какой-то процесс.

Роман Андреев