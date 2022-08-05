Футбольный эксперт Александр Мостовой прокомментировал результаты голосования за лучшего тренера месяца в РПЛ. Об этом он поговорил с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым. Награду забрал наставник ЦСКА Владимир Федотов.

«Я согласен с этим выбором. «Зенит» мы убираем за скобки. Если надо, там каждый месяц почти можно выигрывать такую награду по понятным для всех причинам. Семак может получать эту награду почти постоянно, потому что из 12 месяцев в году «Зенит» в 10 не проигрывает. «Зенит» и должен выигрывать всех. Что касается Абаскаля, то он пришел в готовую команду. Состав у него хороший. Я говорил, что «Спартак» будет в тройке, пока мы это и видим. С ослабление других команд состав «красно-белых» смотрится еще сильнее.

А Федотов пришел в новую команду. Состав у ЦСКА прилично обновился и еще продолжает трансформироваться. Предсезонка у ЦСКА была ужасная, а теперь команда набрала 7 очков в трех турах РПЛ. Я согласен, что Федотов - лучший тренер месяца», — сказал Мостовой.