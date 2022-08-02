Кавазашвили — о Максименко: «Его с удовольствием возьмёт любая команда РПЛ»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о том, где бы мог продолжить карьеру вратарь «красно-белых» Александр Максименко.

«Смог бы Максименко при желании трудоустроиться в РПЛ? Еще как! Он за последнее время стал все лучше и лучше выступать», — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

Эксперт отметил, что Максименко играет без ошибок и демонстрирует качественную игру, поэтому его могла бы взять любая команда РПЛ.

В минувшем сезоне 24-летний голкипер принял участие в 25 матчах во всех турнирах и пропустил 35 мячей. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Максименко пока на поле не появлялся.