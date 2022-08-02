Тарханов высказался о будущем тренера «Урала» Шалимова

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о будущем нынешнего наставника екатеринбургского клуба Игоря Шалимова.

Напомним, «Урал» в трёх стартовых турах текущего розыгрыша РПЛ не набрал ни одного очка, проиграв ЦСКА (0:2), «Оренбургу» (0:3) и «Краснодару» (1:3).

По мнению Тарханова, уральцы выглядят неплохо, создают опасные моменты, но им не хватает реализации, а также команду подводят ошибки в обороне.

«Уволит ли президент «Урала» тренера Шалимова? Не могу сказать. Григорий Иванов — импульсивный человек. Может взорваться, но только на пять минут. А так порядочный, человек слова. Он вообще к тренерам хорошо относится. А если уж не справляются…» — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Свой следующий матч подопечные Шалимова проведут 6 августа со «Спартаком». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.