Чернов: «Отличный результат»

Московский «Спартак» отлично сыграл в матче четвертого тура против «Урала», забив сопернику два гола еще в первом тайме. В результате команда одержала третью победу кряду и временно возглавила турнирную таблицу российского чемпионата РПЛ. Защитник московского клуба Никита Чернов очень доволен результатом игры.

- Победа и матч на ноль = отличный результат выезда. Джи, с возвращением! - написал игрок в Телеграме.

В пятом туре РПЛ «Спартак» примет дома «Сочи», игра состоится 14 августа. Московский «Спартак» десять раз становился чемпионом России, в последний раз это случилось в 2017 году.