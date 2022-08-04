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Джордан Ларссон подпишет четырёхлетний контракт с «Шальке 04» эксклюзив

04 Августа 2022 • 20:11 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Экс-нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.

Согласно информации ЕФ, завтра шведский футболист должен пройти медосмотр и заключить четырёхлетнее соглашение с «Шальке». Инициатором приглашения форварда стал спортивный директор клуба Рувен Шрёдер.

По информации источника, в «Шальке» обращались к бывшему главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско за консультацией, и тот высоко оценил талант Ларссона. Известно также, что вариант с переходом в «Шальке» появился у шведа совсем недавно. На прошлой неделе он был очень близок к подписанию контракта с греческим «Олимпиакосом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шальке 04 Джордан Ларссон Трансферы футбола - лето 2022
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