Экс-нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.

Согласно информации ЕФ, завтра шведский футболист должен пройти медосмотр и заключить четырёхлетнее соглашение с «Шальке». Инициатором приглашения форварда стал спортивный директор клуба Рувен Шрёдер.

По информации источника, в «Шальке» обращались к бывшему главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско за консультацией, и тот высоко оценил талант Ларссона. Известно также, что вариант с переходом в «Шальке» появился у шведа совсем недавно. На прошлой неделе он был очень близок к подписанию контракта с греческим «Олимпиакосом».